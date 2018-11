Der Vereinschef und Vorstandvorsitzende Stefan Hofmann zeichnete dabei für 80-jährige Vereinszugehörigkeit mit Heinz Tronser einen Zeitzeugen aus, der noch vor dem zweiten Weltkrieg den Nullfünfern beitrat und das Vereinsarchiv mit Leben füllte. Oder Otto Schedler, sieben Jahrzehnten dem Klub verbunden, der einst in Oberliga-Zeiten das Tor hütete. Aktuell lautet das allgegenwärtige Motto „Unser Traum lebt“, denn zehn Jahre Bundesliga-Zugehörigkeit in Folge sind an diesem Standort eben keine Selbstverständlichkeit.

Es wird definitiv eine weitere Erstliga-Saison dazukommen, bieten die Rheinhessen solche Leistungen an wie am Sonntag beim viel umjubelten 2:1 (1:0)-Heimerfolg gegen Werder Bremen. Die ausgedehnten Klatschparaden inklusive Ehrenrunde erinnerte an die alten Zeiten im Bruchwegstadion, wenn der selbst ernannte Karnevalsverein in der Ära Jürgen Klopp seine Gegner niedergerungen hatte. "In der Summe nach 94 Minuten ein verdienter Sieg ", sagte Trainer Sandro Schwarz.

Auch fußballerisch ansprechend

Nach sieben sieglosen Pflichtspielen, mit teilweise ernüchternden Spielverläufen, fuhr der Hausherr die ersehnte Belohnung für Kampf und Einsatz, aber auch spielerische Akzente ein. Sportvorstand Rouven Schröder freute sich nicht zu Unrecht über "fußballerisch eine der besten Halbzeiten seit langem". Der 43-Jährige hatte noch auf der Mitgliederversammlung vor zwei Wochen ausgerufen, dass die Zeiten der "kleinen Mainzer" definitiv vorbei sahen und dieser wirtschaftlich kerngesunde Klub in der Bundesliga "richtig was reißen" könne.