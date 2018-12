FC Bayern - entspannt ins neue Jahr

Insofern hatte sein Vorgänger mit dem 17. Spieltag die beste Gelegenheit bekommen, um sich mit dem fünften Sieg in Folge ein entspanntes Weihnachtsfest zu bescheren. Die Bayern konnten ihren Gegner wie eine Weihnachtsgans schmoren lassen, um ihn dann mit ihrer individuellen Qualität zu filetieren.

Eine verunglückte Kopfballabwehr von Even Ndicka nahmen Thomas Müller und Robert Lewandowski zum Anlass, um blitzgescheit Franck Ribery freizuspielen, der prompt das 0:1 erzielte (35.). Dass der 35-Jährige mit einem eigentlich verunglückten Schuss nachlegte (79.) und der 33-jährige Rechtsverteidiger Rafinha mit einer Schussflanke ungewollt traf (89.), passte zur Münchner Bescherung.

Großes kommt in der Rückrunde

"Zwei komische Tore" , sah Abwehrspieler Niklas Süle, der einen so glücklichen Eindruck machte, als habe ihn bereits der Weihnachtsmann mit Präsenten bedacht: "Wir haben die Verfolgerrolle angenommen und müssen darauf hoffen, dass die Dortmunder straucheln. Aber ich denke, dass wir als Bayern München immer die Qualität haben, in der Rückrunde was Großes zu leisten."

Mit solch einer selbstbewussten Ansage war der gebürtige Frankfurter am Samstagabend nicht allein. "3:0 hier zu gewinnen, ist das richtige Zeichen zur richtigen Zeit" , konstatierte Thomas Müller, der nach eigenem Bekunden "voller Vorfreude " auf die zweite Halbserie blickt: "Unsere Aufgabe ist es, den Druck permanent hochzuhalten. Für uns selbst ist die Botschaft wichtig, dass wir wieder in Schlagweite sind."

Sechs Punkte aus den Heimspielen fehlen

Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hatte ein "wichtiges Ausrufezeichen" gesehen. Einer wankelmütigen Hinrunde, in der es selbstverschuldet "zu viel bergauf und bergab ging" (Süle), soll eine konstante Rückrunde folgen. Kovac, der vor allem den verlorenen sechs Punkten in den Heimspielen gegen Augsburg, Freiburg und Düsseldorf nachtrauert ( "sonst wären mit Dortmund pari "), findet die veränderte Ausgangslage für den Meisterschaftskampf gar nicht so schlimm: "Die letzten sechs Jahre waren ja sehr eintönig. Vielleicht brauchen wir das mal, dass wir von hinten schieben, dass wir den Druck erhöhen."

Dabei besinnen sich die Bayern auf jene Ausrichtung, die schon der Immer-gerne-Helfer Jupp Heynckes wählte: Die Umstellung auf ein 4-2-3-1-System mit zunächst zwei defensiv denkenden Mittelfeldspielern - nun Javi Martinez und Joshua Kimmich - hat zu deutlich mehr Stabilität geführt. Die letzten vier Bundesligaspiele gewannen die Bayern allesamt zu Null. "Die Abstände passen besser" , merkte Müller an.

Ribery bleibt ein wichtiger Solist

Doch in vielen Partie profitieren die Bayern weniger vom Kollektiv, sondern von ihren Einzelkönnern, zu denen immer noch der ewige Flügelflitzer Ribery gehört. Die heilige Klub-Ikone soll am Saisonende eigentlich aufhören und eine Vertragsverlängerung galt eigentlich als ausgeschlossen, aber nun kocht das Thema wieder hoch, weil der Franzose gerade seinen 83. und 84. Bundesligatreffer schoss.

Vier Tore in den vergangenen drei Spielen - wenn das mal keine Empfehlung für eine Weiterbeschäftigung ist. " Natürlich ", sagte der mit 31 Sprints und 74 intensiven Läufen glänzende Ribery auf die Frage, ob er weiterspielen wolle. Am liebsten in München. "Es gibt keine alten Spieler, es gibt nur gute und weniger gute" , stellte Rummenigge fest – und ließ damit Verhandlungsbereitschaft durchblicken?

Süle hätte nichts dagegen, denn ihm imponiert diese Kämpfernatur, die gemeinsam mit dem derzeit verletzten Arjen Robben eine Ära des FC Bayern verkörpert: "Wenn ich mit 35 noch so rennen könnte, wäre ich sehr froh. Er spielt für sein Leben gerne Fußball. Er ist ein positiv Verrückter."

Nur der Trainer rutscht aus

Auch Kovac kam um eine Verbeugung vor dem Monsieur nicht umhin: "Ganz großes Kompliment an die Jungs und an Franck. Was er im Training, auf und neben dem Platz leistet, ist immens. Er ist ein Weltklassespieler, der sich auf seinen Lorbeeren nie ausruht, sondern immer wieder Gas gibt und sich selbst belohnt. Schön, dass wir ihn haben."

Kovac‘ Ausrutscher auf einem durchnässten Werbebanner in der Coaching Zone sollte damit der einzige aus Münchner Sicht bleiben. Wie Glatteis sei es da gewesen, erklärte der Trainer kühl lächelnd später. Vielleicht ersparte er sich deshalb mit dem Anpfiff an dieser Stelle überbordenden Jubel. Stille Freude passte kurz vor Heiligabend auch viel besser.