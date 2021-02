Stambouli mit haarsträubenden Fehlern

Benjamin Stambouli - den Gross explizit aufgrund seiner langjährige Erfahrung aufgeboten hatte - fabrizierte in der ersten Hälfte gleich zwei haarsträubende Ballverluste. Der erste landete noch in den Armen von Torhüter Ralf Fährmann. Den zweiten nutzte Jadon Sancho (42.) eiskalt aus. Der BVB - und das war der entscheidende Unterschied in dieser Partie - nutzte seine Chancen. Und die Schalker lieferten an diesem Abend exemplarisch in Person des Franzosen den Grund, weshalb sie so gut wie kein Spiel seit langer Zeit gewinnen konnten.

Trainer Gross kann sich in dieser schwierigen Lage noch nicht einmal auf seine auserwählten Säulen im Team verlassen. "Ich bin sehr enttäuscht. Er weiß es selbst, dass er einen Fehler gemacht hat. In der Zone darf solch ein Fehler nicht passieren. Ansonsten ist er ein absoluter Musterprofi. Ich werde ihm daraus keinen Strick drehen", sagte Gross, der keinen einzelnen Spieler verantwortlich machen wollte.

Nach dem zweiten Aussetzer Stamboulis war die Partie fast schon entschieden. Die individuellen Fehler wechseln seit Wochen die Verursacher, das Resultat daraus sind stets niederschmetternde Negativerlebnisse. Ein Schalker Schrecken ohne Ende.

S04 erneut fast ohne Torgefahr

Brillieren mussten die Dortmunder wahrlich nicht, um diese Partie für sich zu entscheiden. Erling Haaland (45.) per sehenswertem Seitfallzieher, Raphael Guerrero (60.) nach Doppelpass mit Marco Reus und erneut Haaland (79.) per Abstauber erzielten die weiteren Treffer für die Dortmunder gegen die zwar engagierten, nicht aufsteckenden aber in viel zu viel Belangen deutlich zu limitierten Schalker.

Kampf allein reicht auf Bundesliga-Niveau nicht aus. Selbst beste Tor-Möglichkeiten wie die von Suat Serdar (51.) nutzen die Schalker nicht. Ganze zwei Schüsse gelangen ihnen auf das Dortmunder Tor.

Eine Bilanz des Grauens

Während beim BVB Erling Haaland mit drei Torschüssen gefährlichster Dortmunder war, war es bei Schalke mit der gleichen Anzahl, aber an vollständig unzureichenden Versuchen Rechtsverteidiger Timo Becker - was sehr viel über das desolate Angriffsspiel des S04 aussagt. In diesem Jahr haben die Schalker ganze fünf Tore in fünf Heimpartien erzielt, davon beim bislang einzigen Saisonsieg gegen 1899 Hoffenheim gleich vier Treffer. Eine S04-Bilanz des Grauens.

Die zuletzt strauchelnden Dortmunder haben sich mit diesem Erfolg nicht nur viel Anerkennung von ihrer jüngst etwas verstimmten Anhängerschaft verschafft. Sie haben sich auch die Chance bewahrt, zumindest einen Champions-League-Platz zu erkämpfen. Im Zuge dieser Glückseligkeit tanzten und feierten die Dortmunder Spieler vor der leeren Gästekurve in der Schalker Arena - was skurril anmutete aber wohl als ein Dank an die Anhänger verstanden werden sollte.

Schalke braucht ein Wunder

Sollte aus Sicht der Schalker nicht noch ein (Fußball-)Wunder geschehen, so war dieser Samstagabend (20.02.2021) der letzte Bundesliga-Spieltag für längere Zeit, in dem beide Mannschaften zu einem Derby antreten werden. "Es bleibt nicht mehr viel Zeit, das ist ein limitierender Faktor, darüber bin ich mir bewusst. Wir werden weiter fighten" , sagte Gross.

Jetzt machen sich aber wohl nur noch die Menschen wirkliche Hoffnung auf den Klassenerhalt, die selbst in schwerster See ihren Optimismus behalten.

Christian Gross hatte jüngst noch beteuert, dass Schalke seine schwerste Aufgabe in seinem langen Trainerleben sei. Es sieht danach aus, dass auch er dieses große Problem nicht lösen kann.