Trotz verbesserter Leistung

"Wir haben in unserem Kader ohnehin nicht sehr viele Führungsspieler. Und wenn diese Spieler dann nicht mal auf dem Platz helfen können, dann ergibt es Sinn, diese nah an die Mannschaft heran zu holen. Jetzt, wo wir noch nicht mal unsere Bank füllen können, können wir das tun. Das tut der Mannschaft wahnsinnig gut" , sagte Wagner.

Tatsächlich schien diese Mannschaft diese Motivation von außen dringend zu benötigen. Gegen Leverkusen zeigten die Schalker erstmals wieder nach Wochen einer fast schon unterwürfigen Herangehensweise wieder so etwas wie Zuversicht, Freude am Spiel und Lust darauf, sich mit dem Gegner zu messen. Dabei ging es gar nicht so sehr darum, dass die Schalker nur um die 30 Prozent Ballbesitz gegen die spielstarken Leverkusener hatten.

Ungewohnt viel Einsatz

Es ging um die Haltung dieser sehr jungen Mannschaft ( 23,6 Jahre im Durchschnitt), bei der Can Bozdogan nahezu aus der Not heraus sein Bundesliga-Debüt feierte, das Beste aus dieser misslichen Lage zu machen. Der U19 -Kapitän lief auf, obwohl er nach einer Verletzung seit Dezember aufgrund mangelnder Möglichkeiten im Jugendfußball kein Spiel mehr bestreiten konnte. "Das war schon sehr spannend zu sehen, was wir da bekommen können" , sagte Wagner.

Fast 121 Kilometer Laufleistung (Leverkusen 116,5) und 250 Sprints (Leverkusen: 216) der gesamten Schalker Mannschaft zeugten von dem Einsatz, der seit Wochen so schmerzlich vermisst wurde.

Hausgemachte Probleme

Das Schalker Team agierte im Rahmen seiner derzeitigen Möglichkeiten bereits am oberen Limit. Doch trotz dieses kurzzeitigen Aufflackerns eines guten Gefühls bei allen sportlich Beteiligten hängt über dem gesamten Klub ein dunkler Schleier, der Freude darüber kaum zuließ. Die personellen Probleme der Profi-Mannschaft, der Ärger um die Härtefallregelung für Stadiontickets sowie die jüngste Affäre um die Trennung von 24 Mitarbeitern in der Jugend-Fußballabteilung "Knappenschmiede" sorgen für Unruhe und Kritik von den Anhängern des Klubs, wie es in der langen Geschichte der Schalker kaum einmal gab.

Dass diese Sorgen hausgemacht und der mangelnden Sensibilität geschuldet sind, erschwert die Lage im selbst ernannten Arbeiter- und Malocherklub zusätzlich, der immer mehr seine eigentlichen Wurzeln zu verlieren droht.

Wagner leidet unter der Krisen-Situation

Hinzu kommt die düstere finanzielle Perspektive des mit fast 200 Millionen Euro verschuldeten Klubs, der auch noch neue Kredite aufnehmen muss, um den Betrieb aufrecht erhalten zu können. Auch vor diesem Hintergrund versprühte Wagner nicht erst seit dem Sonntagabend alles andere als Aufbruchstimmung. Der 48-Jährige leidet sichtlich unter der Krisen-Situation in seiner Mannschaft und auch unter der rund um Klub. In seinen Beschreibungen ging es nicht nur nach dem Leverkusen-Spiel häufig um " schwierige " oder sich " verschärfende Situationen ".

Wagner, der nach zwei Remis in Folge (zuvor 1:1 bei Union Berlin) und ansteigender sportlicher Tendenz ein wenig mehr Grund zur Zuversicht gehabt hätte, resümierte dann auch im Stil der vergangenen Wochen ein wenig resignativ: "Es war nah an dem, was wir bis Februar gemacht haben. Nichtsdestotrotz waren wir in beiden Spielen nicht siegreich." Der Optimismus auf Schalke scheint mittlerweile völlig verflogen zu sein.

Stand: 15.06.2020, 08:40