Immer wieder individuelle Abwehrfehler

Gerade einmal 27 Tore erzielte Köln in den bisher absolvierten 28 Begegnungen. Die beiden Tore am Sonntag gegen Mainz fielen exemplarisch nicht aus dem Spiel heraus, sondern nach Standardsituationen. Im 51. und letzten Bundesliga-Spiel von Markus Gisdol als Kölner Trainer zeigte sich aber auch ein weiteres großes Problem dieser Saison:

Als es nach dem Führungstor von Ellyes Skhiri (61.) danach aussah, dass der FC erstmals in dieser Saison ein Spiel nach Rückstand gewinnen könnte, kassierte die Mannschaft postwendend einmal mehr ein viel zu einfaches Gegentor zum 2:2-Ausgleich (65.). Die mangelnde Torgefahr und die oftmals individuellen Abwehrfehler, gepaart mit einigen taktischen Fehlgriffen und dem Umstand, dass sich eigentlich kein einziger Spieler tatsächlich weiterentwickelte, führten letztlich zur nachvollziehbaren Entlassung des Trainers.

Vorstand und Horst Heldt stehen ebenfalls in der Kritik

Doch all diese Probleme sind seit Saisonbeginn zu beobachten und wurden, wenn überhaupt, nur zwischenzeitlich durch einige hoffnungsvolle Ergebnisse in den zahlreichen für Gisdol zu Endspielen ausgerufenen Partien kaschiert. Und so müssen sich der Vorstand und Sport-Geschäftsführer Horst Heldt der Kritik stellen, vielleicht zu spät reagiert und so den drohenden siebten Bundesliga-Abstieg mitverschuldet zu haben.

Ein Plakat mit der Aufschrift " FC spürbar planlos. Vorstand und sportliche Leitung raus! " veranschaulichte am Montag am Geißbockheim die Meinung vieler FC-Fans, die nach Sportschau-Informationen durchaus auch in Vereinsgremien und in der Geschäftsstelle geteilt wird

Funkel dürfte vorbereitet sein

Von alldem muss sich Friedhelm Funkel nun freimachen und wie zuletzt bei Fortuna Düsseldorf eine "Wagenburg" um sich und sein Team aufbauen. Der Rekord-Aufstiegstrainer hat auch im Abstiegskampf der Bundesliga reichlich Erfahrung und bringt mit seinen 67 Jahren die notwendige Ruhe sowie Routine mit.

Die Probleme des 1. FC Köln wird auch er in den vergangenen Wochen bereits erkannt haben, schließlich war er schon lange der heißeste Kandidat für den nun eingetretenen Fall eines Trainerwechsels. Seine regelmäßigen Corona-Tests, damit er schon am Dienstag das Training (13.04.) als neuer Coach des 1. FC Köln aufnehmen kann, belegen das.

Stand: 12.04.2021, 14:46