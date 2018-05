Die Länderspielpausen müssten Bundesligapausen heißen, denn während die Nationalmannschaften testen oder Qualifikationsspiele bestreiten, bitten die Bundesligatrainer - häufig nur eine kleine Gruppe - lediglich zum Training. Als die Eliteauswahl des Deutschen Fußball-Bundes Ende März gegen Spanien und Brasilien für die WM probte, wurde beim 1. FSV Mainz auch viel geredet. Es gab auch ein Treffen mit Fans, die sehr sauer gewesen waren wegen der 0:3-Niederlage in Frankfurt am letzten Spieltag vor der Pause.

Als der Klassenerhalt nach dem 2:1-Sieg bei Borussia Dortmund geschafft war, nannte Sandro Schwarz eben jene schwierige Phase nach dem desolaten Auftritt als Grund für die vorzeitige Rettung: " Da haben wir uns gesammelt. "

Video starten, abbrechen mit Escape Schwarz und der Wendepunkt der Mainzer Saison | Sportschau | 05.05.2018 | 00:53 Min. | Verfügbar bis 05.05.2019 | Das Erste

Mainzer Serie endet mit Bier-Tour

Es folgten sieben Spiele mit nur einer Niederlage. Ein 3:0 gegen Leipzig und nun der erste Bundesligasieg in Dortmund nach elf vergeblichen Versuchen sorgten am Samstag (05.05.2018) für Jubel und Erleichterung bei den Mainzern. Sie ließen sich kistenweise Bier in den Bus packen, um für die Feier auf der Rückfahrt gewappnet zu sein.

" Ich bin extrem glücklich und dankbar, unheimlich stolz auf alle Beteiligten ", sagte Schwarz, der zuvor zum perfekten Zeitpunkt das beste Auswärtsspiel seiner Mannschaft in dieser Saison gesehen hatte.

Defensiv-Trio dominiert Mittelfeld

Mainz ging die Partie mit derselben Grundordnung und demselben Personal an Feldspielern an wie in der Woche zuvor gegen Leipzig. Vor der Viererkette positionierten sich mit Jean-Philippe Gbamin, Nigel de Jong und Ridle Baku drei defensive Mittelfeldspieler, die das Herz der Mannschaft bildeten. Das Trio ging energisch in die Zweikämpfe, vor allem de Jong, staffelte sich in Abstimmung mit der Viererkette hervorragend und schaltete nach Ballgewinnen schnell um.