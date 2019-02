Favre schafft das Götze-Wunder

Wichtige Erkenntnisse lieferte das 3:2 gegen Leverkusener dem BVB zuhauf. Ziemlich ungewohnt dürfte vor allem das Gefühl gewesen sein, im eigenen Stadion phasenweise regelrecht an die Wand gespielt worden zu sein, kaum Ballbesitz und Zugriff in den Zweikämpfen zu bekommen. Und trotzdem im Spiel zu bleiben, und das nach einem Monat, in dem sich eine Enttäuschung an die andere gereiht hatte: Ausscheiden im DFB-Pokal gegen Werder Bremen, verschenkte Siege in der Liga in Frankfurt, gegen Hoffenheim und in Nürnberg und das bittere 0:3 in der Königsklasse in Tottenham.

Das Kämpfen gelernt

Einher ging die Ergebniskrise mit dem Formverfall von Paco Alcácer und vor allem mit dem Fehlen des Kapitäns: Ohne den verletzten Reus, der an 30 Prozent aller Dortmunder Tore beteiligt war, ging nicht mehr viel beim BVB. Dass sich diese Erkennis nun nicht in den Köpfen seiner Kollegen verfestigt, ist vielleicht noch wichtiger als die drei Punkte gegen Bayer. Und es ist auch ein Verdienst von Mario Götze, der das wichtige Tor zum 3:1 erzielte und an dem Favre absolut Erstaunliches bewirkt hat.