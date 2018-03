Milos Veljkovic sah abgekämpft aus, als der Verteidiger des SV Werder über seinen Anteil am 3:1-Erfolg gegen den 1. FC Köln redete – den 1:0-Führungstreffer (33). "Ich freue mich über mein Tor und dass ich dem Team helfen konnte. Die Situation war einstudiert" , berichtete der Innenverteidiger.

Der 22-Jährige ist nicht nur unumstrittener Stammspieler an der Weser und trug sich nun als nächster in die Bremer Torschützenliste ein - gelistet sind schon 15 verschiedene Akteure - , sondern wurde auch just in die A-Nationalmannschaft Serbiens berufen. Gut möglich, dass Veljkovic im Sommer bei der WM in Russland seine formidable Entwicklung untermauern darf.

Wertsteigerung des einzelnen und der gesamten Mannschaft

So wie Veljkovic geht es vielen in Bremen: Die Wertsteigerung der Einzelnen geht einher mit der des gesamten Teams. Und die unweigerlich zum Trainer führt: Als Florian Kohfeldt am 3. November 2017 seinen Einstand gab (und unglücklich mit 1:2 bei Eintracht Frankfurt verlor), hatten die Hanseaten fünf Punkte auf dem Konto. Das Team wirkte verunsichert, die Spielweise war bis dahin erbärmlich, die Alternativen im Kader schienen rar.

Keine fünf Monaten später stehen 30 Punkte zu Buche, und die selbstbewusste Mannschaft gewinnt auch nach nicht vollends überzeugenden 90 Minuten wie gegen Köln. Die Verwandlung von einem Abstiegskandidaten zu einem Ensemble, das in dieser Verfassung in die obere Tabellenhälfte gehört, führt zur Trainerbank, von der nicht nur taktisch und personell richtige Entscheidungen kommen, sondern auch eine fußballerische Selbstüberzeugung. Kein Team im Tabellenkeller setzt dermaßen auf die spielerische Komponente wie der SV Werder.

Lob vom Geschäftsführer

"Ich glaube, dass Florian einen sehr großen Anteil hat. Er ist ein sehr guter Trainer“, lobte Geschäftsführer Frank Baumann, der nach der Entlassung von Chefcoach Viktor Skripnik den damaligen Assistenten ganz bewusst binden wollte - und zunächst über die U23 in der Dritten Liga weitere Erfahrungen sammeln ließ. Kohfeldt lernte schnell, übernahm dann von Alexander Nouri die Profis - und kann sich derzeit vor Lobeshymnen kaum retten.

"Der Unterschätzte" nannte das Fachmagazin „Kicker“ gerade den 35-Jährigen, der vieles mitbringt, um mittel- und langfristig in der Bundesliga Erfolg zu haben. Einen klaren Plan, ein gutes Gespür, eine angemessene Rhetorik. Und vor allem eine Portion Demut. "Die Jungs bringen es auf den Platz. Ich freue mich sehr, dass ich ihnen ein paar Leitplanken geben darf, aber das ist alles ihr Verdienst. Ich stehe nicht auf dem Platz" , sagte Kohfeldt auf Nachfrage von sportschau.de.

"Einige Dinge deutlich besser machen“

Der Abschlussbeste des Fußballlehrer-Lehrgangs 2015 will keine Einzelinterviews geben, so lange der Klassenerhalt nicht feststeht. "Bei fünf Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz ist nichts entschieden. Es gibt einige Dinge, die wir deutlich besser machen müssen" , gab der Trainer zu bedenken. Und Musterschüler Veljkovic meinte: "Wir dürfen uns nicht zu sicher sein.“

Tatsächlich hatte der Hausherr in dieser Montagspaarung vor allem nach der Pause zeitweise die Orientierung verloren, als Yuha Osako für die mutigeren Rheinländer ausglich (53.). Da fehlte nicht nur der Zugriff, sondern auch der Ballbesitz (Werder nur 43 Prozent). Und der oft dominierende Faktor Max Kruse, der ziemlich glücklos agierte.

Doch wie die Hanseaten schlussendlich auch ohne ihren Schlüsselspieler durch Milot Rashica (58.) und Maximilian Eggestein (90.) den siebten Sieg unter Kohfeldt landeten, wirkte beindruckend. "Köln stand extrem kompakt, aber wir haben sie dann mit unseren Läufen in die Tiefe besiegt“ , analysierte Bremens Laufmaschine Eggestein. Der U21-Nationalspieler ist noch so eine hoffnungsvolle Entdeckung, der unter Kohfeldts Anleitung ein höheres Niveau erreicht hat.

Dank an Legende Pizarro