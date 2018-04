Auf der einen Seite stehen die Daten. Borussia Dortmund ist nach dem FC Bayern mit 23 Punkten die zweitbeste Mannschaft der Rückrunde. Nur die Münchner haben insgesamt mehr Tore geschossen als der BVB .

Unter Trainer Peter Störer gab es in 14 Spielen nur eine Niederlage. Pierre-Emerick Aubameyang ist vor dem 30. Spieltag noch immer Zweiter der Torschützenliste, obwohl er seit Februar für den FC Arsenal spielt. Sein Nachfolger Michy Batshuayi erzielte in neun Bundesligaspielen schon sieben Treffer.

Zweitbeste Passquote, hohe Effizienz

Der BVB weist die zweitbeste Passquote der Bundesligisten auf, nur die Bayern benötigen zudem durchschnittlich weniger Torschüsse für einen Treffer als die Dortmunder.

Erzielte der FC Schalke weniger als die Hälfte seiner bislang 45 Treffer aus dem Spiel heraus, kommt der BVB auf eine Quote von knapp 79 Prozent.

Wie kommt der Ball nach vorne?

Diese Zahlen sind - das ist die andere Seite - erstaunlich für eine Mannschaft, deren Trainer damit rechnen muss, nach der Saison abgelöst zu werden. Deren Kader vor größeren Veränderungen steht, wie Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke ankündigte. Deren Fußball bisweilen bieder wirkt, schwerfällig vorgetragen, mit dem langen Schlag als Lösung.

Daten und Eindrücke passen aber zusammen und lassen sich so zusammenfassen: Gelingt es dem BVB, den Ball konstruktiv ins Angriffsdrittel zu passen, ist er weiterhin die zweitbeste Mannschaft der Liga.

Suche nach dem richtigen Personal

Dass er dabei seine Schwierigkeiten hat, zeigen schon die vielen unterschiedlichen Konstellationen, in denen Stöger aufstellte. In der Innenverteidigung, elementar wichtig für die Spieleröffnung, gab es häufige Wechsel zwischen Ömer Toprak, Manuel Akanji und Sokratis. Auf der "Doppelsechs" - Stöger lässt seit vielen Wochen im 4-2-3-1 spielen - kommen Mahmoud Dahoud, Julian Weigl, Gonzalo Castro und Nuri Sahin zum Einsatz.

Dahoud entwickelte sich inzwischen zu einer festen Größe, die Suche nach einer passenden Kombination im Zentrum der Spieleröffnung aus Innenverteidigern und "Sechsern" bleibt trotzdem bestehen. So verlagert sich einiges auf die Außenverteidiger Marcel Schmelzer (links) und Lukasz Piszczek. Die Passverteilungen zeigen, dass besonders Schmelzer häufig angespielt wird. Der Kapitän hält sich in der Offensive aber deutlich mehr zurück als in früheren Jahren, um Stabilität in der Defensive zu gewähren. Piszczek hat wegen seines Alters und seiner häufigen Beschwerden an der Hüfte an Dynamik verloren.

Fehlende Bindung zwischen Defensive und Offensive

So lassen sich in der Hälfte des Gegners seltener Überzahlsituationen schaffen. Dieses Defizit muss der BVB dann über die individuelle Klasse seiner vier Offensivspieler ausgleichen. Marco Reus ist dabei ein wichtiger Faktor. Er schoss in seinen erst sechs Saisonspielen drei Tore, mit ihm blieben die Dortmunder ohne Niederlage. Die spielerischen Mängel im Zentrum und in der Bindung zwischen Defensive und Offensive könnte auch ein Mario Götze beheben, wenn er denn in Form wäre.

Im vergangenen Spiel gegen den VfB Stuttgart musste er aber 90 Minuten auf der Bank sitzen. Shinji Kagawa, der sich geschickt im Raum vor der gegnerischen Abwehrkette bewegt, ist noch verletzt. Für das Revierderby ist daher beim BVB mit derselben Aufstellung wie am vergangenen Spieltag zu rechnen. Beim 3:0 gegen den VfB Stuttgart hatte es zur Pause einige Pfiffe von Dortmunder Fans gegeben. Dabei hatten die Daten gestimmt. Der BVB führte mit 1:0.

Stand: 13.04.2018, 08:00