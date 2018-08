Lucien Favre neigt zu Übertreibungen. Wobei, wenn nicht er, wer dann könnte "Stunden" damit verbringen, anderen Menschen zu erzählen, was seine Fußballmannschaft noch besser machen müsse? Der Trainer von Borussia Dortmund veranschlagte eben jene "Stunden" , und es klang so, als seien es sehr viele, um aufzeigen zu können, was es für ihn noch so zu tun gebe, damit der BVB nach seinen Vorstellungen spielt.

In einem Punkt war er am Sonntagabend (26.08.2018) der Perfektion nahe. Von fünf Torschüssen führten vier zu einem Tor. Bei den Leipzigern war es nur einer von sieben, und da manche der Fehlschüsse nur deshalb Fehlschüsse waren, weil Dortmunds Torwart Roman Bürki grandios abwehrte, stand auf der Anzeigetafel ein Ergebnis, das Ralf Rangnick "grotesk" nannte. "Viel besser" als in der ersten Halbzeit, könne seine Mannschaft "in Dortmund gar nicht spielen" , sagte Leipzigs Trainer.

Balljagd Rangnickscher Prägung

Rangnick schlug vor, das Ergebnis auszublenden und sich nur an das zu erinnern, was gut gewesen sei. Daher würde sich anbieten, die ersten 20 Minuten zu speichern.