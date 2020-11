BVB gegen die Bayern - es fehlt nicht viel, aber es fehlt etwas

Dort war Bouna Sarr als Außenverteidiger als Schwachstelle ausgemacht. Wie sich beim Führungstreffer zeigte, mit Erfolg. Vor dem Tor von Reus zum 1:0 spielte Sarr einen Fehlpass, der BVB kam auf der Seite zu einer Überzahlsituation, auch weil Corentin Tolisso nachlässig seinem Gegner folgte. Jadon Sancho auf Raphaël Guerreiro, Rückpass auf Reus - Tor.

Erst ein Fehlpass, dann nur Begleitung

"Der BVB muss gute Zahlenverhältnisse kreieren" , hatte Sportschau-Experte Thomas Broich vor dem Spiel gesagt. Kurz vor der Pause war es ihm gelungen. Außerdem, so Broich, reiche es nicht, "defensiv nur zu verschieben, sondern sie müssen auch in die Zweikämpfe kommen" . Und: "Der BVB darf nicht nur auf Konter setzen, sondern er braucht Passqualität und Passsicherheit."

Da die Dortmunder auf ein leichtes Plus beim Ballbesitz kamen, kann die erste Forderung als erfüllt angesehen werden. Allerdings leisteten sie sich im Mittelfeld auch einige Abspielfehler bei Pässen mit geringem Risiko. Dazu zählte der Fehlpass von Thomas Delaney, in dessen Folge Serge Gnabry an den Ball kam.

Zwar war Sancho bei ihm in der Nähe, lief aber nur mit Abstand neben her, auch Thomas Meunier war viel zu weit von Hernández weg, der den Pass von Gnabry erhielt und dann ohne Druck des Gegners auf Robert Lewandowski flankte. Dessen Kopfball war so perfekt wie die Flanke, einfach noch besser als das, was der BVB an einem Abend fertigbrachte, an dem er schon vieles richtig machte.