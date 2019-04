Der Plan, so merkte Reus an, sei in der Theorie allerdings gut gewesen. Trainer Lucien Favre hatte seinen in dieser Saison besten Spieler im Zentrum eines gewollten 4-3-3-Systems (das sich meistens als 4-2-3-1 darstellte) in den Angriff gestellt. Mit höchstem Tempo sollte Reus aus dieser Position hinter die Münchner Viererkette starten, um dort einen Pass zu erhalten.

Genau eine gute Aktion

Genau ein Mal im Spiel ging das Rezept auf. Mahmoud Dahoud vergab nach einem Rückpass von Reus jedoch die Chance zur frühen Führung. Dahoud war überraschend in die Mannschaft gekommen, Mario Götze saß überraschend auf der Bank. Die personellen Überlegungen in der Offensive gingen schief. "Als Trainer trägst du immer die Schuld, wenn es schief geht" , klagte Favre sein Leid. Zorc sprang ihm allerdings schnell zur Seite: "Wer das Spiel an der Formation oder Aufstellung ausmacht, der hat keine Ahnung vom Fußball."

Ihren Anteil an der teils desolaten Vorstellung hatte die personelle Auswahl schon, denn Rechtsverteidiger Lukasz Piszczek war nach etwa zwei Monate langer Verletzungspause noch nicht wieder bereit, einen so schnellen und fintenreichen Flügelspieler wie Kingsley Coman zu kontrollieren.

"Jeder weiß, dass ich da nicht spielen möchte"

Reus sagte selbst, dass er lieber in einer Position hinter dem Angreifer mehr ins Spiel eingebunden worden wäre: "Jeder weiß, dass es nicht meine Lieblingsposition ist, dass ich da nicht spielen möchte. Aber das soll keine Ausrede sein." Allgemein kritisierte der Kapitän: "Wir haben die Bayern im 4-3-3 erwartet, sie haben dann 4-2-3-1 gespielt, was eigentlich kein Problem ist. Aber unsere Mannschaftsteile waren zu weit auseinander. So konnten wir keinen Druck ausüben."

Ein Pressing weiter vorne, das angeblich geplant war, zeigte sich beim BVB nichtmal in Ansätzen. Die Dortmunder zogen sich zurück, hofften auf Balleroberungen und gelungene Steilpässe. Doch es fehlten Aggressivität und Timing im Zweikampf, Ruhe am Ball, Durchsetzungsvermögen. Eklatant waren die Schwächen im Defensivverhalten bei Standardsituationen des Gegners.

Ernüchternd wie ehrlich

Das Fazit von Marco Reus war für den BVB so ernüchternd wie ehrlich: "Wir reden zwar immer wieder davon, dass wir konkurrenzfähig sein wollen. Aber dieses Spiel hat gezeigt, dass wir noch sehr weit weg von den Bayern sind."

