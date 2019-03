Das breite Grinsen war nicht zu übersehen. Paco Alcácer ging glücklich und wohl auch erleichtert vom Rasen des Dortmunder Stadions, als der Sieg (3:2) gegen Bayer 04 Leverkusen feststand. Die Serie von fünf Spielen ohne Sieg konnte damit ausgebremst werden. Die Tabellenführung des BVB war wieder fix.

Und doch dürfte der spanische Angreifer nicht restlos zufrieden gewesen sein. Erneut hatte Alcácer nicht getroffen, seit nun sieben Bundesligapartien wartet er auf ein Tor. Dabei hatte er gegen die Rheinländer mal wieder in der Startelf die Chance bekommen, sein außergewöhnliches Können unter Beweis zu stellen.

Häufig noch ohne Bindung

Erst sieben Mal überhaupt bekam Alcácer von Trainer Lucien Favre dazu in dieser Spielzeit die Möglichkeit in der Bundesliga - und der 25-Jährige erzielte dabei lediglich zwei Treffer. Wurde er dagegen in der Liga eingewechselt, war er zehnmal in elf Partien erfolgreich.

Eine mittlerweile eher unbefriedigende Statistik, zumal der BVB Alcácers Treffer vor allem in den vergangenen Wochen dringend benötigt hätte, als Kapitän Marco Reus verletzt ausfiel. Dass der Spanier wie gegen Leverkusen häufiger auch ohne Bindung zur Mannschaft agiert, dürfte die Sorge um die Form des Stürmers nicht gerade verkleinern.

Aber: Natürlich hat auch Sportdirektor Michael Zorc mit seiner kürzlich getätigten Aussage, dass es "nicht in diesem Tempo weitergehen konnte. Dann hätte er Gerd Müller sogar in den Schatten gestellt" .

Integrationsprozess dauert an

Favre hatte bereits vor einiger Zeit eine Begründung dafür geliefert, weshalb sich der Angreifer schwer tut. "Ihm fehlt der Rhythmus. Er hat schon wieder – wie auch im Sommer - die gesamte Vorbereitung verpasst, weil er mit einer Verletzung in die Winterpause gegangen ist. Er braucht noch ein bisschen Zeit" , so der BVB-Coach.

Rund 23 Millionen Euro haben die Dotmunder nach einer ersten Leihe nun für Alcácer bezahlt, das Geschäft wurde in diesem Februar erst vollends abgeschlossen. Natürlich hatten sie beim BVB gehofft, dass Alcácers Treffsicherheit noch längere Zeit andauert. Nun muss er aber erst einmal seinen körperlichen Rückstand aufholen, um über die gesamte Spielzeit agieren zu können und eine echte Startelf-Alternative zu werden.

Womöglich dürfte die Rückkehr Reus' in die Mannschaft am Freitagabend (29.02.2019) beim FC Augsburg dem Spanier auch ein wenig Druck nehmen - und den andauernden Intergrationsprozess einen ganzen Schritt weiterbringen.

Stand: 27.02.2019, 14:29