Nach dem letzten Heimspiel der Saison setzte sich Thomas Kessler mit einem Kölsch auf die Südtribüne des verwaisten Stadions in Müngersdorf und schickte via Instagram einen sentimentalen Abschiedsgruss an die Fans. Der langjährige Ersatztorhüter, der das Kölner Auf und Ab der vergangenen Jahre mitgemacht hatte, war als Mitglied des Mannschaftsrates eine feste Größe beim FC. Er soll dem Klub aber erhalten bleiben und als Trainee auf verantwortliche Positionen vorbereitet werden. Möglicherweise bekommt der 34-Jährige am Samstag in Bremen auch noch einmal einen letzten Einsatz.