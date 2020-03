NRW-Gesundheitsminister - Gladbach gegen BVB findet trotz Corona statt

Minister Karl-Josef Laumann sagte bei einer Pressekonferenz am Mittwoch (04.03.20) in Düsseldorf, Besucher aus dem besonders betroffenen Kreis Heinsberg würden angeschrieben. Der Verein Borussia Mönchengladbach kündigte an, all diesen Kartenkäufern, die auf einen Besuch freiwillig verzichten, die Karte zu erstatten und sie zu einem Europapokal-Spiel einzuladen.

Laumann erklärte weiter, es sei falsch, mit Verboten zu reagieren. Jeder müsse und könne selbst entscheiden, ob er zu einem solchen Spiel geht. Er halte nichts davon, "das Land flächendeckens lahmzulegen." In der Schweiz habe das Verbot von Großveranstaltungen zu heftigen Debatten geführt.

Das Spiel in Mönchengladbach soll am Samstag (07.03.) um 18.30 Uhr angepfiffen werden. Nur vier Tage später findet an gleicher Stelle das Derby zwischen Gladbach und dem 1. FC Köln statt.

red | Stand: 04.03.2020, 10:04