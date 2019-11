Abrahams Aussetzer zur Unzeit

Denkwürdige Szenen, bei denen Trainer im deutschen Profifußball zu Boden gehen, gibt es einige. Vor allem Norbert Meier schrieb mit einer vermeintlichen Kopfnuss Geschichte, nachdem der damalige Trainer des MSV Duisburg im Dezember 2005 im Bundesligaspiel gegen den 1. FC Köln Stirn an Stirn mit Albert Streit stand und plötzlich hinfiel. Die Fernsehbilder überführten Meier der Schauspielerei, der mit einem dreimonatigen Berufsverbot belegt und vom Verein bald entlassen wurde.

Schlecht gemacht war auch die Schauspieleinlage, die sich Heiko Herrlich als Coach von Bayer Leverkusen im Dezember 2017 im DFB-Pokalspiel bei Borussia Mönchengladbach leistete. Das DFB-Sportgericht verhängte eine Geldstrafe, sah aber von einer Sperre ab, nachdem sich Herrlich nach einem leichten Schubser des Gladbacher Denis Zakaria in der Coaching Zone theatralisch fallen ließ. "Ich schäme mich", sagte Herrlich reumütig. Das Sorry bewahrte ihn nicht vor einem Imageverlust.

Schnelle Entschuldigungen in Freiburg

Denkwürdiges Tête-à-Tête: Norbert Meier und Albert Streit

Entschuldigungen standen nach dem neuesten Eklat an der Seitenlinie ebenfalls hoch im Kurs. Nachdem David Abraham am Sonntagabend in der Nachspielzeit des Bundesligaspiels SC Freiburg gegen Eintracht Frankfurt (1:0) mit ausgestrecktem Arm den Heimtrainer Christian Streich umgerannt hatte und dieser fast im hohen Bogen zu Boden ging, übten sich die Protagonisten alsbald in der Deeskalation.

Die Eintracht stellte vor allem heraus, dass sich die beiden Streithähne - anders als einst im Fall Meier gegen Streit - rasch versöhnt hätten. Abraham wurde noch am selben Abend vom Verein so zitiert: "Ich wollte in der letzten Minute der Nachspielzeit den Ball so schnell wie möglich wieder ins Spiel bringen und hätte ausweichen müssen. Ich bin sehr froh, dass wir nach dem Spiel gesprochen haben und alles gut zwischen uns ist." Fernsehbilder zeigen, dass Streich etwas ruft, als Abraham heraneilt. Was allerdings niemals eine Tätlichkeit rechtfertigt.

Trainer müssen unantastbar bleiben

Streich schilderte in seinem badischen Idiom die Szene so: " Ich hab' ihn gsehe, er isch halt ein emotionaler und wilder Spieler. Ich kenne ihn von seiner Zeit in Basel, des isch net weit von uns weg, da habe ich ihn oft gesehe. Dann kommt er also, aber er kam so schnell. Der Ball isch an mir vorbeigrollt und dann hat er mich, bumm, über de' Hufe grannt ." Aber es sei alles gut, das sei keine Story wert. Streich wörtlich: " Ich habe wirklich keinen Bock auf das ganze Zeug. "

Aber der impulsive Fußballlehrer sollte wissen, welche Signale von solchen Bildern ausgehen. Trainer müssen genauso wie Schiedsrichter unantastbar für gegnerische Spieler bleiben. Wer dagegen verstößt, kann ungeachtet einer Entschuldigung nicht so tun, als sei nichts geschehen. Und Abraham spielt seit mehr als zehn Jahren in Europa, so dass er die Verhaltensregeln kennen sollte.

DFB stellt Strafanträge

Daher erwartet Abraham eine drastische Strafe - allein wegen des abschreckenden Effekts. Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wird nach den Vorfällen in der chaotischen Schlussphase zwei Strafanträge an das Sportgericht stellen.