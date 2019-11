Sofort sprang die gesamte Freiburger Auswechselbank auf und attackierte den Spieler. Streich lag währenddessen auf dem Boden, konnte sich aber wenig später wieder aufrappeln. In der Pressekonferenz sagte Streich: "Abraham ist ein emotionaler Spieler. Er hat mich über 'de Hufe g'rennt' - sagen wir auf Alemannisch. Er hat sich entschuldigt. Und ich bin nicht nachtragend."

Rot auch für Grifo

Vor allem der ausgewechselte Freiburger Profi Vincenzo Grifo war erbost über den körperlichen Angriff des Spielers auf den Trainer: Er packte Abraham am Hals, wurde dann von seinen eigenen Teammitgliedern zurückgehalten. Trotzdem zeigte Schiedsrichter Dr. Felix Brych sowohl Abraham und - nach Sichtung von Videobildern - auch Grifo die Rote Karte wegen Tätlichkeit.

Zuvor hatte Brych den Unmut der Frankfurter auf sich gezogen, als er kurz vor der Pause den Eintracht-Verteidiger Gelson Fernandes nach zwei ahndenswerten Fouls mit Gelb-Rot in die Kabine geschickt hatte. Aus Sicht der Frankfurter eine zu harte Entscheidung.

Was passierte zwischen Abraham und Streich?

Kurz vor der Tätlichkeit gegen Streich hatte Abraham bei einem Zweikampf mit dem Freiburger Höler bereits überhart reagiert. Wenig später rollte der Ball knapp neben dem an der Seitenlinie stehenden Streich ins Toraus. Abraham näherte sich und rannte den Trainer im Vorbeilaufen um. TV-Aufnahmen zeigen, dass der Trainer sprach, als sich Abraham ihm näherte und auch einen kleinen Ausfallschritt in Richtung des Laufweges des Frankfurter Spielers machte. Ob Streich etwas in Richtung Abraham oder zu einem seiner Spieler sagte, ist nicht bekannt. Auch, ob er den Spieler leicht blockieren wollte, ist reine Spekulation.