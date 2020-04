FC Schalke 04 - Corona kratzt an der Existenz

Es war wohl als flehentlicher Appell zu verstehen, den die Schalker unter ihre Mitteilung an ihre Ticket-Inhaber als letzten Satz verfasst haben. "In schlechten Zeiten müsst ihr Schalker sein, in guten haben wir genug davon" , hatte einst der langjährige Mannschaftsbetreuer Charly Neumann gesagt, der im Klub und bei den Fans so etwas wie die gute Seele des Vereins verkörperte und (zumindest in der Öffentlichkeit) nie den Optimismus verlor. Und der einige finanzielle und sportliche Talfahrten mit dem Klub miterlebt hatte.

Irgendwie ging es immer weiter. Neumann ist im Jahr 2008 verstorben, er genießt noch immer hohes Ansehen im Verein. Dass seine Worte noch einmal für die Corona-Krise herangezogen werden, deutet aber daraufhin, dass auch die Nostalgiker mit in das Schalker Boot gezogen werden sollen, das sich derzeit in sehr schwerer See bewegt.

Existenzbedrohende Situation

Finanz-Vorstand Peter Peters

Die rund 44.000 Dauerkarten-Inhaber sowie die Tageskartenkäufer wurden vor gut einer Woche darum gebeten, auf die Rückforderung ihrer Eintrittsgelder zu verzichten. Dafür sollten sie als Kompensation Gutscheine oder Trikots erhalten. Am 8. April hatte Marketing- und Kommunikationsvorstand Alexander Jobst eine E-Mail an die Logen-Besitzer verschickt.

Darin bat er um dringende wirtschaftliche Unterstützung für den Traditionsverein, wie "Sport Bild" berichtet. Schalke 04 stehe unabhängig von der Entscheidung, ob die Bundesliga die Saison zu Ende spielt, "aktuell vor einer potenziell existenzbedrohenden wirtschaftlichen Situation" und sei daher "mehr denn je auf die Sponsoren- und Hospitality-Einnahmen angewiesen" , heißt es in dem Schreiben.