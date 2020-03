Der Dax bricht ein, der Handel an den Börsen wird ausgesetzt, die Banken fordern schon wieder, dass sie nicht im Stich gelassen werden. Bei der Lektüre solcher Meldungen schüttelt sich der Kopf beinahe automatisch mit. Es geht schließlich in diesen außergewöhnlichen Tagen, Wochen und vermutlich noch Monaten in erster Linie um die Gesundheit.

Manche, eher viele, vermutlich sogar inzwischen die große Mehrheit sagt deshalb: Beendet die Bundesliga! Sofort! Das ist vielleicht die beste Lösung, vielleicht gibt es aber auch eine andere, mindestens genauso gute. Eine Lösung, die hinter der ersten Linie - Gesundheit - eine zweite sieht.

Die Deutsche Fußball Liga ist so strukturiert, dass sie auf diese zweite Linie achten muss, nicht vordergründig, aber sie darf sie eben auch nicht außer Acht lassen. Die DFL vertritt 36 Fußballvereine, die eben auch Wirtschaftsunternehmen sind.

Es gibt einige reiche und viele nicht so reiche Klubs

Der jüngste Wirtschaftsreport der DFL weist aus, dass diese Kommanditgesellschaften, Aktiengesellschaften und - ja, die gibt es auch noch - eingetragenen Vereine zusammen mehr als vier Milliarden Euro umsetzen. Mehr als 56.000 Menschen sind "direkt oder indirekt rund um die Bundesliga und 2. Bundesliga beschäftigt" , heißt es in dem Report weiter.

Es gibt den FC Bayern, Borussia Dortmund, RB Leipzig, den VfL Wolfsburg, aber es gibt eben auch den VfL Bochum, Darmstadt 98 und Arminia Bielefeld. Genauso gibt es Robert Lewandowski, Mats Hummels und Timo Werner, die Millionen Euro verdienen. Es gibt aber auch den Lagerarbeiter im Fanshop, die 450-Euro-Kraft im Ticketing, die Helfer des Zeugwarts. Die Menschen, die Bratwürstchen grillen und sie an Spieltagen verkaufen. Aber eben nur an Spieltagen. Wenn nicht gespielt wird, verkaufen sie nichts, nehmen sie nichts ein.

Kenner der Branche sagen, dass den Klubs an jedem Spieltag, der abgesagt und nicht nachgeholt würde, etwa 100 Millionen Euro entgehen. Das rechtfertigt immer noch nicht, das eigene Leben und das von anderen aufs Spiel zu setzen. Aber es darf zumindest darüber nachgedacht werden, ob - selbstverständlich vor leeren Rängen - weiter gespielt werden soll, um damit auch Arbeitsplätze zu retten, in manchen Fällen Existenzen.

DFL-Telefonkonferenz am Freitag

Am Freitagvormittag (13.03.20) schaltet sich das Präsidium der DFL in einer Telefonkonferenz zusammen, um über die Tagesordnung der DFL-Volllversammmlung zu beschließen - das dürfte die entscheidende Sitzung sein. Eine Aussetzung der Liga, wie in Spanien, Italien und vielen anderen Ländern schon beschlossen, scheint möglich. Es kann aber auch sein, dass der 26. Spieltag vor den Geisterkulissen, die gewiss auch die DFL fürchterlich findet, noch ausgetragen wird.

Am Montag wird dann bei der Vollversammlung neu verhandelt, am Dienstag tagt die UEFA, entscheidet über den Fortgang der europäischen Wettbewerbe und die Europameisterschaft.

Die goldene Lösung kann niemand haben, in den Zeiten von Milliardenumsätzen ist der europäische Fußball noch nie mit einer Pandemie konfrontiert gewesen. Es gibt mehrere Szenarien, wie es weitergehen könnte. Alle vernünftigen sehen vor, dass die UEFA die Europameisterschaft in das Jahr 2021 verschiebt. Dann müsste FIFA-Präsident Gianni Infantino wahrscheinlich auf die Klub-WM verzichten - aber das wäre nicht schlimm, denn da geht es nicht um Arbeitsplätze und Existenzen, sondern nur um Gier.

Spiele bis Ende Juni?

Keine EM hieße, dass die Playoffs ausfallen könnten, damit auch die Abstellungsfrist für Testspiele. Dass Deutschland tatsächlich am 26. März in Spanien und und fünf Tage später in Nürnberg gegen Italien antritt, glaubt ohnehin niemand mehr.

Den 26. Spieltag vor leeren Rängen (und leeren Vorplätzen der Stadien) austragen, danach in eine drei oder vier Wochen lange Pause gehen, um die Entwicklung zu beobachten und die Lage von Experten einschätzen zu lassen, das wäre eine Möglichkeit. Es blieben dann bis Ende Juni noch genügend (Englische) Wochen, um die Saison zu beenden oder zumindest weitere Spiele auszutragen.

Sollte dieser Plan die Gesundheit der Menschen gefährden, muss er verworfen werden. Dann brauchen die Bochums, Osnabrücks und Bielefelds die Solidarität der Reichen und etwas, dass die Banken gut kennen: einen Rettungsschirm.

Stand: 12.03.2020, 23:39