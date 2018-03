Bayern gegen Dortmund - das Duell auf anderer Ebene

Berlin ist immer eine Reise wert. Und wenn sich dabei noch das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden lässt, dann umso besser. So hat Hans-Joachim Watzke den Besuch in der Hauptstadt eben nicht nur genutzt, um dem Länderspiel-Klassiker Deutschland gegen Brasilien (0:1) im Olympiastadion beizuwohnen, sondern der Vorstandsvorsitzende von Borussia Dortmund platzierte aus Berlin ein Interview, das ganz gewiss als Antwort auf den Kollegen Karl-Heinz Rummenigge vom FC Bayern zu verstehen war.

Es ging in dieser Woche noch einmal um die 50+1-Regel, deren Fortbestand in der vergangenen Woche auf einer turbulenten Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball-Liga (DFL) gesichert wurde. Übrigens mit Zustimmung der Dortmunder Delegation, während die Münchner Vertretung - in diesem Fall Finanzvorstand Jan Dreesen - sich für eine Abschaffung jener Bestimmung einsetzte, die Investoren eine Riegel vorschiebt.

Watzke warnt vor Spaltung

Rummenigges Position: Die DFL sollte den Umgang mit 50+1 jedem Klub selbst überlassen. Im Fachmagazin "Kicker" sprach der 62-Jährige von einer Abstimmung, die "Stillstand" bedeute. Das Abstimmungsverhalten von Watzke fand er "überraschend".

Doch Watzke wollte sich nicht als Ideologe und Zwecknostalgiker abstempeln lassen. Und holte am Mittwoch in der aus Berlin herausgegebenen „Welt“ zum Gegenschlag aus: "Wir haben 153.000 Mitglieder, und ich weiß, dass die meisten von denen 50+1 erhalten wollen. Wollen wir jetzt über deren Köpfe hinweg diese Regel abschaffen?"

Der 58-Jährige warnte vor einer „ideologischen Spaltung des deutschen Fußballs“. Eingedenk von Themen wie Überkommerzialisierung, Montagsspielen, Ablösesummen und streikenden Spielern sei die 50+1-Regel genau der Punkt, der das Pulverfass zum Explodieren bringen könne, führte der einstige Gründer einer Firma für Feuerwehrschutzbekleidung aus. "Dann fliegt uns das Ganze schneller um die Ohren, als wir gucken können. Dann haben Investoren die Mehrheit, gibt es für diese Leute keine Fans mehr, sondern nur noch Kunden."

Rummenigge will mehr Konkurrenz

Ein Schreckensszenario, dass der ehemalige Weltklassestürmer Rummenigge so nicht sieht. Aus seiner Sicht hätte erst der russische Investor beim FC Chelsea, der Scheich aus Abu Dhabi bei Manchester City und der Präsident aus Katar bei Paris St. Germain dafür gesorgt, dass neue Qualität in Klubs gelangt ist, die heute unter den Top Ten des UEFA-Klub-Rankings stünden. Mehr Konkurrenz könne es aus seiner Sicht nur mit mehr Kapital geben - und das darf ruhig aus dem Ausland kommen.

Dass Watzke nun öffentlich dagegenhielt – mit einem bewusst platzierten Statement, denn dafür war Kommunikationsdirektor Sascha Fligge eigens mit nach Berlin gekommen – war bezeichnend. Schließlich spielt auch die Frage eine Rolle, die schon häufiger vor einem Bundesliga-Topspiel zwischen dem FCB und BVB wie am Samstag (31.03.2018/18.30 Uhr) aufkam: Wer hat die Deutungshoheit im deutschen Fußball?

Sportlich fehlt die große Brisanz

Sportlichen Sprengstoff gibt es nur bedingt, weil von einem Duell unter Gleichen keine Rede mehr sein kann. Aus einst fünf Punkten Rückstand am siebten Spieltag sind 18 Punkte Vorsprung nach 27 Spieltagen geworden.

Das vor zehn Jahren von Uli Hoeneß zitierte Fernglas muss schon seit geraumer Zeit her, damit am Saisonende der BVB die Bayern erspäht, die sich die sechste Meisterschaft in Folge mit großem Vorsprung sichern.

Götze und Lewandowski wechselten

Zuvor hatten die Schwarz-Gelben 2011 und 2012 zwei Überraschungstitel eingefahren, die der FCB mit den Transfers von Mario Götze (2013) und Robert Lewandowski (2014) beantwortete. Ein nicht unüblicher Konter der bajuwarischen Bosse.

Seitdem sind sich Bayern und Westfalen nicht mehr entscheidend ins Gehege gekommen. Dauerpatient Sebastian Rode wechselte 2016 relativ geräuschlos – und zur Abwechslung ja von München nach Dortmund. Doch nun könnten sich die wirtschaftlich mit Abstand stärksten Bundesligisten bei der Trainersuche überschneiden.

Viele Namen, noch mehr Gerüchte

Ex-BVB-Trainer Thomas Tuchel erteilte dem FC Bayern München eine Absage.

Steht beispielsweise Ralph Hasenhüttl (RB Leipzig) bei beiden Vereinen auf dem Zettel, wie die "Bild" berichtet? Der eloquente Österreicher, der in Ingolstadt und Leipzig demonstriert hat, dass er einen guten Zugang zu seinen Akteuren findet und für einen offensiven, attraktiven Spielstil steht, der vielleicht besser zum BVB passt. Andererseits hat der 50-Jährige einst selbst das Bayern-Trikot getragen.

Es gibt aber noch andere Kandidaten, die bei beiden Klubs genannt werden: Julian Nagelsmann, der 30 Jahre junge Fachmann der TSG Hoffenheim, dem es an Selbstbewusstsein nicht mangelt. Interessant wirkt auch Lucien Favre, der dank einer Ausstiegsklausel OGC Nizza verlassen könnte. Der verschwiegene Tüftler hat in der Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach bewiesen, dass er nachhaltig arbeiten kann.

Gemeinsames Essen findet statt

Der Schweizer gilt als exzellenter Taktiker und will vielleicht mit 60 Jahren noch einmal ganz oben anklopfen. Auch Niko Kovac wird als Kandidat gehandelt, weil der Kroate mit seiner strengen, geradlinigen Art Eintracht Frankfurt aktuell auf Platz vier geführt hat. Sein Bruder und Assistent Robert hat nicht nur für Dortmund gespielt, sondern die in Berlin geborenen Brüder hospitierten im Wintertrainingslager 2015/2016 auch beim BVB. Beide besitzen als Spieler jedoch auch eine Bayern-Vergangenheit.

Dem Fachmagazin "Kicker" ist die "Trainersuche hoch zwei" gerade die Aufmachung wert. Der Handlungsdruck in München ist durch das feststehende Amtsende von Jupp Heynckes und eine vorauseilende Absage von Thomas Tuchel ungleich größer als in Dortmund, wo mit Peter Stöger ein Fußballlehrer angestellt ist, der auch weitermachen würde. Wer der beste Übungsleiter für wen ist, könnten Rummenigge und Watzke am Samstag auch direkt besprechen: Die Einladung zum gemeinsamen Essen auf Vorstandsebene hat die Bayern-Delegation jedenfalls nicht abgeschlagen.

Stand: 29.03.2018, 09:33