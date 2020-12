Bärenstarke Stuttgarter demontieren Dortmund

Ein bärenstarker VfB Stuttgart hat Borussia Dortmund den nächsten Nackenschlag in der Fußball-Bundesliga versetzt. Innerhalb von nur zehn Minuten entschied das junge Team des Aufsteigers die Partie in Dortmund mit drei Treffern für sich. Am Ende stand eine Demütigung für die Borussia. | mehr