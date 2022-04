Zahlenspiele in Abstiegskampf und Titelrennen

Das hatte sieben Spieltage vor Saisonende noch anders ausgesehen, denn da hatte der BVB unter anderem elf Punkte Rückstand auf Rang drei, gewann aber die letzten sieben Partien alle - so stürzte die Eintracht noch aus den Top vier und Dortmund wurde Dritter.

Am anderen Ende der Tabelle hatte Bielefeld in den letzten sieben Spielen noch zwölf Punkte geholt, Bremen nur einen. Die Weser floss in Richtung Unterhaus, die Alm blieb in der Bundesliga.

Bayern wird wohl die Champions League erreichen

Und in dieser Saison? Klar, die Bayern werden bei 18 Punkten Vorsprung auf Rang fünf nicht mehr aus den Champions-League-Rängen rutschen und Tabellenschlusslicht Greuther Fürth hat bei 15 Zählern und elf Punkten Abstand zum rettenden Ufer auch keine wirklich realistische Chance mehr auf den Klassenerhalt.

Und auch die kühnsten Fans des 1. FC Köln werden sich nach ihrem Remis vergangene Woche nicht allzu sehr über die verpasste Meisterschaft geärgert haben, die bei nun 23 Punkten Rückstand auch rechnerisch nicht mehr möglich ist.

Sicher ist aber auch: An sieben Spieltagen, in denen Mannschaften noch bis zu 21 Punkte holen können, ist noch viel Bewegung in der Tabelle möglich.

Elf Punkte oben, sieben Punkte unten?

Aber was könnte realistisch noch passieren? Der BVB hatte im vergangenen Jahr elf Punkte Rückstand auf Rang drei und holte diesen Rückstand noch auf auf. Bremen hatte sieben Punkte Vorsprung auf Platz 17 und verspielte ihn.

Wendet man für den Kampf ums internationale Geschäft nun mal den BVB-Maßstab von elf aufgeholten Punkten und für den Abstiegskampf die sieben verlorenen von Werder Bremen auf die heutige Tabelle an, könnte das für diese Saison zum Beispiel folgende Szenarien am Saisonende bedeuten - und jetzt, liebe FC-Fans, aufgepasst: Die Kölner (momentan Siebter) holen die fünf Zähler Rückstand auf Rang drei noch auf und ziehen in die Champions League ein.