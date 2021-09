"Putsch gegen den Ball" - viel Ärger nach dem Eklat-Spiel zwischen Brasilien und Argentinien

Dazu kommt: Brasilien fehlten einige Starspieler, ebenfalls aus der Premier League - Trainer Tite hatte sie zunächst auf der Liste, doch die britischen Klubs gaben sie nicht frei. Dass die Isolationspflicht also für Brasilianer nicht gegolten hätte, macht das Paradox für die Argentinier komplett, schließlich schütze ein Reisepass nicht vor dem Virus. Natürlich durfte dabei auch Maradona nicht fehlen: Das Bild seines legendären Abgangs bei der WM 1994, als er von einer Krankenschwester an der Hand vom Rasen zur Dopingkontrolle gebracht wurde, hatte einst ganz Argentinien in Schockstarre versetzt – nun wurde es zur Kollage, statt Diego ist da nun Torwart "Dibu" Martinez zu sehen.

Chaos-Kommunikation

Auch auf institutioneller Ebene schiebt man sich den schwarzen Peter gegenseitig zu. Man sei zu "keinem Zeitpunkt" davon unterrichtet worden, dass sie nicht spielen dürfen, erklärte Argentiniens Coach Lionel Scaloni, der Verband AFA verwies auf den südamerikanischen Verband CONMEBOL : Man habe das Okay gehabt, dass das Quartett spielen könne. Schließlich einigten sich die Mitgliedsländer im vergangenen August auf ein Protokoll, das in besonderen Fällen Ausnahmen von den nationalen Quarantäne-Verordnungen vorsieht – übrigens auch, damit die Copa América in Brasilien ausgerichtet werden konnte.

Die Gesundheitsbehörde Anvisa widerspricht. Man haben bereits am Samstag Vertreter der CONMEBOL , der CBF und des argentinischen Verbandes AFA über die Quarantäne der vier Spieler unterrichtet. Einen zulässigen Ausnahmeantrag habe es vonseiten der Argentinier auch nicht gegeben. Laut Internetportal UOL Esporte hätten sich die Argentinier am Sonntag im Hotel und gar in der Umkleidekabine eingeschlossen, um sich dem Zugriff der brasilianischen Behörden zu entziehen.

Fest steht: Die Kommunikation verlief alles andere als professionell. "Inkompetenz, Trickserei und Nachlässigkeit" , so fasste es einer der wichtigsten Fußballkommentatoren von Brasiliens Zeitung Globo zusammen. " Das ist verrückt ", erklärte FIFA -Präsident Gianni Infantino in einer Videobotschaft auf der Generalversammlung der Europäischen Klubvereinigung ECA , betonte jedoch: "Wir müssen mit diesen Herausforderungen umgehen, die zur Corona-Krise hinzukommen."

Der Ball liegt nun beim Weltverband, vermutlich fällt die FIFA ein salomonisches Urteil angesichts des engen Kalenders. Die beiden Eliminatorias-Spitzenreiter liegen ohnehin klar auf WM-Kurs. Zumindest in einem ist man sich in Brasilien und Argentinien einig: So etwas kann nur im südamerikanischen Fußball passieren. Am 16. November stehen sich dann beide Mannschaften im Rückspiel wieder gegenüber.

Stand: 06.09.2021, 19:06