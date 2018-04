BVB gegen Stuttgart: "Schluss mit lustig"

Bei Borussia Dortmund herrscht nach der 0:6-Schlappe in München große Anspannung. Will der BVB das Ziel Champions League nicht aus den Augen verlieren ist ein Sieg am Sonntag (08.04.2018) gegen den VfB Stuttgart Pflicht.

Dortmunds Trainer Peter Stöger gab sich ungeachtet der jüngsten Erfolgsserie seines Stuttgarter Kollegen Tayfun Korkut kämpferisch: " Kompliment an Tayfun, aber am Sonntag ist Schluss mit lustig. "

BVB-Profis rücken enger zusammen