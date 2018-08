Der spanische Angreifer Paco Alcacer wechselt zu Borussia Dortmund. Das teilte der Klub am Dienstag (28.08.2018) mit. Der 24-Jährige absolvierte am frühen Nachmittag den Medizincheck in Dortmund. Der BVB hat sich mit dem FC Barcelona zunächst auf eine einjährige Leihe geeinigt. Dortmund sicherte sich zusätzlich eine Kaufoption, durch die der Spieler für vier weitere Jahre an den Klub gebunden werden kann.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Nebenrolle bei Barcelona

Alcacers Gehalt von rund vier Millionen Euro soll der BVB in vollem Umfang übernehmen. Bei Barcelona kam Alcaer hinter den Offensivstars um Lionel Messi und Luis Suarez nur eine Nebenrolle zu. Für den FC Valencia hatte der Angreifer in 124 Partien 43 Treffer erzielt.