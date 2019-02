Auch Sportdirektor Rudi Völler hofft auf eine Fortsetzung der Erfolgsserie. " Wir haben dieses Jahr eine große Chance, in der Europa League weit zu kommen. Dafür müssen wir aber im Rückspiel eine Top-Leistung zeigen, um Krasnodar zu schlagen und die nächste Runde zu erreichen ", sagte Völler, der wohl insgeheim vom Finale am 29. Mai in Baku träumt. Der erste Titel für die Werkself seit 1993 (DFB-Pokalsieger) wäre gleichzeitig die Eintrittskarte für die Champions League, die in der Liga trotz des jüngsten Höhenfluges noch in weiter Ferne ist.

Elfmeterschießen nicht trainiert

Vor dem Gegner haben die Leverkusener allerdings Resepekt. "Das wird ein ganz schweres Spiel für uns", sagte Bosz, der möglicherweise mit der gleichen Elf spielt, die gegen Fortuna Düsseldorf (2:0) erfolgreich war. Einen Einsatz des wieder fitten Verteidigers Sven Bender schloss Bosz nicht aus. Verzichten muss der Holländer der kein Elfmeterschießen auf seinem Trainingsplan hatte, weiterhin auf seinen Kapitän Lars Bender sowie Karim Bellarabi (beide Muskelverletzungen). Bayer rechnet am Donnerstag mit 16.500 Zuschauern in der Arena.

mick/sid | Stand: 20.02.2019, 13:18