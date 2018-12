2:1 auf Schalke, 3:1 gegen Hertha BSC - zwei Siege am Stück haben Heiko Herrlich sein Traineramt bei Bayer Leverkusen nicht retten können. Nach WDR-Informationen von Sonntag (23.12.2018) hat sich der Bundesligist von seinem Trainer getrennt. Nachfolger wird der Niederländer Peter Bosz.

" Heiko Herrlich hat unserer Mannschaft im Vorjahr nach einer zuvor sehr schwierigen Saison wichtige Impulse verliehen und uns ins internationale Geschäft zurückgebracht ", sagte Sportchef Rudi Völler am Sonntag. " Doch leider ist mittlerweile eine Stagnation in der Entwicklung des Teams nicht mehr zu leugnen. Auch wenn wir zum Jahresende hin wieder den Anschluss an die internationalen Plätze hergestellt haben, befinden wir uns nach der insgesamt nicht befriedigenden Halbserie in einer Situation, die einen Trainerwechsel aus unserer Sicht notwendig macht ," so Völler.

Zweiter Trainerwechsel der Saison

Es ist der zweite Trainerwechsel in dieser Saison nach Tayfun Korkut, der beim VfB Stuttgart von Markus Weinzierl abgelöst worden war. Herrlich hatte Leverkusen im Sommer 2017 übernommen. In seiner ersten Spielzeit als Chefcoach führte Herrlich den Verein auf den fünften Platz und in die Europa League.

Doch in dieser Saison lief es nicht rund. Herrlich geriet früh in die Kritik, obwohl er mit seiner Mannschaft das Achtelfinale des DFB-Pokals erreichte und Gruppensieger in der Europa League wurde. Bayer holte aus den zurückliegenden sechs Erstligabegegnungen 13 Punkte, trotzdem folgte jetzt die Trennung.

Kurz nach dem Erfolg gegen die Berliner am Samstag hatte Herrlich auf die Frage nach seinem Posten gesagt: " Ich habe das nicht zu entscheiden. Ich verstehe mich als ein Diener des Vereins. Und solange ich ein Diener des Vereins bin, werde ich meine Aufgabe mit Leidenschaft erfüllen.

Bosz bekommt Vertrag bis 2020

Sein Nachfolger heißt nun also Peter Bosz. Der unterschrieb einen Vertrag bis 2020 und tritt sein Amt mit Beginn der Rückrunden-Vorbereitung am 4. Januar an. Der Niederländer hatte im vergangenen Jahr den BVB trainiert, musste aber bereits vor Ende der Hinrunde wieder gehen. Seinen größten Erfolg feierte der 55-Jährige mit dem niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam, den er 2017 ins Finale der Europa League geführt hat.