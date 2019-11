"Lucien, du hast unser vollstes Vertrauen." Diesen Satz dürfte BVB -Trainer Lucien Favre auf der Jahreshauptversammlung des BVB am Sonntag und vor der Partie in der Champions League am Mittwoch in Barcelona (27.11.2019) zunächst einmal gerne gehört haben - den Nachsatz allerdings eher weniger: "Aber es ist auch eines klar: Am Ende ist Fußball auch immer über Ergebnisse definiert."

Vorbei scheint erst einmal die Geduld beim BVB mit den Favre'schen Argumentationslininien, alle Spieler verbessern zu wollen und sein stetiges Mantra: "Wir haben noch viel Arbeit." Favre darf also weitermachen, muss aber liefern. Ansonsten dürfte der Klub Konsequenzen ziehen.

Zwei Gesichter des BVB

Zu oft agierte die Borussia in dieser Saison nicht wie ein Top-Team. Für die Spitze fehlt vor allem eines: Konstanz. Entweder verspielten die Schwarz-Gelben leichtfertig Führungen, wie gegen Freiburg, Frankfurt oder Bremen in der Liga. Oder die Mannschaft zeigte, wenn überhaupt, nur 45 Minuten überzeugenden Fußball. Dafür gibt es ebenfalls genügend Beispiele: Köln, Paderborn sowie die Niederlagen gegen Bayern und Union.

Auch das letzte Match in der Königsklasse gegen Inter Mailand zählt zu dieser Kategorie. Nach einem 0:2-Rückstand zur Pause lieferte Dortmund einen bärenstarken zweiten Durchgang ab. Das zeigt zwar, welch großes Potenzial im Kader der Borussia steckt. Aber genau in diesem Fakt liegt der größte Kritikpunkt an Favre: Er schafft es mit seinem Team zu selten, das Potenzial über die volle Spielzeit abrufen kann. Immer erst dann, wenn die Dortmunder Spieler kaum noch etwas zu verlieren haben, drehen sie nahezu unbeschwert und von vielen taktischen Fesseln gelöst, auf. Wie eben gegen Inter oder zuletzt auch gegen Paderborn.

Favre und Borussia können es Kritikern zeigen