Fußball-Regionalliga: Eindrücke aus Münster im Aufstiegskampf

Sportschau. . 00:53 Min. . Verfügbar bis 14.05.2023. ARD. Von Daniel Winkelkotte.

Preußen Münster hat die Möglichkeit, am letzten Spieltag in die 3. Liga aufzusteigen. Daniel Winkelkotte hat Eindrücke aus Münster in der Anfangsphase des Spiels gegen Köln II gesammelt.