Ex-U21-Trainer Stefan Kuntz als türkischer Nationaltrainer vorgestellt

Sportschau. . Verfügbar bis 20.09.2022. ARD. Von Till Krause.

Stefan Kuntz ist neuer Nationaltrainer der Türkei. Für den Ex-U21-Trainer aus Deutschland stehen neben einer neuen Sprache auch fußballerische Herausforderungen an. So will er mit der Türkei die WM-Qualifikation schaffen.