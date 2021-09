ARD-Reporter Dahl über die Anschlagserie in Paris

Im November 2015 töteten Terroristen bei einer Anschlagserie in Paris in 130 Menschen. Nun beginnt der Prozess. An diesem Abend fand auch das Länderspiel Frankreich - Deutschland statt. ARD-Reporter Holger Dahl war im Stadion und erinnert sich.