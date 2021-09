FIFA-Pläne

Auch EU-Kommission gegen Fußball-WM im Zweijahres-Rhythmus

Als erstes politisches Schwergewicht hat sich die Europäische Kommission gegen die Pläne des Fußball-Weltverbandes FIFA für eine Verkürzung des WM-Rhythmus von vier auf zwei Jahre gestellt. "Ich teile die Zweifel der nationalen Fußball-Verbände in Europa an der Möglichkeit einer alle zwei Jahre stattfindenden Fußball-WM", sagte Kommissions-Vizepräsident Margaritis Schinas am Donnerstag (23.09.21).