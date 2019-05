Schiedsrichter im Amateur-Fußball: Asche, Foul und Pfeife

WDR . . 29:59 Min. . WDR. Von Andreas Kramer.

Schiedsrichter. Für manche sind es die Pfeifen der Nation. Aber sie sind stets in aller Munde und das jedes Wochenende. Ob als Gesprächsthema beim Bäcker oder bei Diskussionen am Arbeitsplatz - und das nicht erst seit der Einführung des Videobeweises in der Bundesliga.