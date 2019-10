Audio: Deutsche Nationalspieler in der Kritik wegen Like für Militärgruß

Ilkay Gündogan und Emre Can stehen in der Kritik, einen Like auf dem sozialen Netzwerk Instagram für einen Militärgruß gegeben zu haben. Der Politikwissenschaftler Mahir Tokatli ordnet diesen Like als fahrlässig ein. | audio