Koblenz löst DFB-Pokal-Ticket gegen Linz mit Torfestival

Video: Vermarktung des Frauen-Fußballs: Luft nach oben

Sportschau. . 17:09 Min. . Das Erste.

Das DFB-Pokalfinale ist für die Fußballerinnen in Deutschland der Höhepunkt der Saison. Der Alltag in der Liga ist dagegen - anders als etwa in England oder Spanien - eher trist. Die Protagonistinnen beklagen ein Darstellungs- und Wahrnehmungsproblem. | video