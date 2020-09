Video: RB Leipzig in Vorreiterrolle für Bundesliga-Rückkehr mit Fans

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) und einige Bundesliga-Klubs loben RB Leipzig für seine Vorreiterrolle in Bezug auf die Rückkehr der Fans ins Stadion in der neuen Saison. Je nach Region und Verein könnten auch in anderen Arenen Zuschauer erlaubt sein. | video