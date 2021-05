Dynamo gewinnt knapp gegen Berliner AK

Der BFC Dynamo und der Berliner AK kämpfen im Finale des Berliner Landespokals um die Teilnahme am DFB-Pokal. Am Ende setzt sich Dynamo Berlin gegen den Stadt- und Ligarivalen durch und stemmt den Berliner Landespokal in die Höhe.