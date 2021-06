"Fall Eriksen" im Amateurfußball: Erste Hilfe wäre Glückssache

Die Bilder gehen einem nicht aus dem Kopf. Der Moment, in dem Christian Eriksen wie aus dem Nichts zusammenbricht, das Entsetzen seiner Mitspieler und die Wiederbelebungsversuche, die leider viel zu lange im TV zu sehen waren. Nach einhelliger Expertenmeinung haben die sofort eingeleiteten Maßnahmen dem Dänen das Leben gerettet. Auch im Amateursport wäre es wichtig, dass schnelle Hilfe geleistet wird, genauso wie im normalen Alltag, am Arbeitsplatz oder in der Fußgängerzone, wo ebenfalls immer wieder Menschen kollabieren.

Jeder sollte helfen können

Für Prof. Götz Geldner, ärztlicher Direktor am Klinikum Ludwigsburg, gibt es dabei eine einfache Regel: "Prüfen, Rufen, Drücken - das sind die drei Dinge, die unbedingt in so einem Fall gemacht werden müssen", sagt der Notfallmediziner. Gemeint ist damit, dass zunächst geprüft werden soll, ob der Patient noch bei Bewusstsein ist, danach der Notruf abgesetzt wird und schließlich umgehend mit dem Drücken, also der Herzmuskelmassage, begonnen wird. Optimal wäre es, wenn jeder Bürger in der Lage wäre, diese Maßnahmen zu ergreifen. In Deutschland liegt die sogenannte Laien-Reanimationsquote allerdings nach Auskunft von Professor Geldner nur bei rund 40 Prozent, in Skandinavien dagegen bei 80 Prozent.

Keine Standards im Amateurfußball

Im Amateurfußball ist die Situation dabei nicht anders als im normalen Alltag. Während früher in der Spielordnung ein Sanitätsdienst am Spielfeldrand vorgeschrieben war, ist das heute nicht mehr der Fall. "Vorgeschrieben ist lediglich eine Erste-Hilfe-Ausrüstung, allerdings wird das nicht routinemäßig überprüft", sagt Franz-Josef Kolb, der beim Südwestdeutschen Fußball-Verband für den Spielbetrieb zuständig ist. So dramatische Fälle, wie der von Christian Eriksen, sind äußerst selten, deshalb werden keine besonderen Vorkehrungen getroffen. Ein Defibrillator gehört nicht zum Standard auf einem Amateur-Fußballplatz. In die Trainer-Ausbildung ist zwar ein Erste-Hilfe-Kurs integriert, allerdings liegt der, wie bei Autofahrern, manchmal Jahre zurück, so die Auskunft von Frank Jellinek vom Fußballverband Rheinland. "Prinzipiell sollte jeder Verein Erste Hilfe leisten können", sagt Franz-Josef Kolb. Eine Garantie gibt es dafür aber nicht.