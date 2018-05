Als im vergangenen Herbst der Gelsenkirchener Oberligist SC Hassel seine Mannschaft vom laufenden Spielbetrieb abmeldete, war schon der zweite Klub eingeknickt. Kurz zuvor hatte bereits der TSV Marl-Hüls sein Team aus der Königsklasse Westfalens angezogen. Die Gründe waren jeweils: kein Geld mehr.

Pleitewelle hat Amateurklubs erfasst

In der 5. Liga ist der Spielbetrieb kostspielig. Es fallen Reisekosten an, bei Heimspielen braucht man Helfer; Spieler und Funktionsträger müssen bezahlt werden. Wenn dann Sponsoren nicht funktionieren, ist das Aus nahe. Was in der 5. Liga passiert, geschieht ebenso regelmäßig in den Ligen darunter.

Gerade im untersten deutschen Amateurbereich - in den Kreisligen - schwenken immer häufiger ganze Klubs die weiße Fahne und geben auf. Am Beispiel eines dem Autor bekannten kleinen Amateurvereins lässt sich sehr gut der enge finanzielle Spielraum an der Basis erkennen: