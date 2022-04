Regionalligen: Traditionsklubs vor Rückkehr in Profifußball

Fünf Ligen, aber nur vier Aufsteiger: Das ist das Dilemma in Deutschlands vierthöchster Spielklasse der Fußballer. Einer der Meister aus den Regionalligen wird nach der Saison 2021/22 nicht in die 3. Liga, also den offiziell zum Profitum zählenden Bereich, aufsteigen. Dieses Mal trifft es den Meister aus dem Norden oder Nordosten.

Im März 2020 legte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) fest, dass eine Rotation eingeführt wird. Zu den beiden Meistern aus den Staffeln West und Südwest, die den Aufstieg garantiert haben, soll ein weiterer Meister direkt aufsteigen. In der vergangenen Saison war das mit Viktoria Berlin der Meister aus dem Nordosten, in dieser Saison wird es der Meister aus Bayern sein.

Die Meister aus dem Norden und Nordosten werden daher in Hin- und Rückspiel einen weiteren Aufsteiger ausspielen.

Nordost: BFC Dynamo benötigt nur noch einen Punkt

Nach aktuellem Stand sieht es stark nach einem Duell zwischen dem BFC Dynamo und dem VfB Oldenburg aus. Die Berliner, dank der Einflussnahme des Ministeriums für Staatssicherheit Rekordmeister der DDR, benötigen aus den restlichen drei Spielen in der Staffel Nordost nur noch einen Punkt, um Meister zu werden. Im gesamtdeutschen Profifußball war der BFC noch nie vertreten.