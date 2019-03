Fußball-Regionalliga - Nordosten soll bestehen bleiben

"Wie die drei Meister die beiden Aufstiegsplätze in einer Relegation ermitteln, muss noch geklärt werden" , sagte Koch. Die zwei weiteren Aufsteiger kommen aus den Regionalligen Südwest und West, die weitgehend unberührt von der Reform bleiben.

Aufstiegsregel sollte verändert werden

Eigentlich waren die Reformbemühungen angestrengt worden, damit die umstrittene Aufstiegsregel der letzten Jahre verändert wird, wonach der Meister der Regionalliga nicht automatisch aufsteigt. Das konnte das Treffen nicht erreichen. Dass der Meister unbedingt aufsteigen soll, dazu sei bei dem Treffen 47 Mal Nein gesagt worden, sagte Koch über die Stimmungslage. Ob es jetzt soweit kommt, ist aber fraglich. "Bindend ist nur, was der DFB-Bundestag beschließt. Aber es war sportpolitisch wichtig, dass wir diese Positionen entwickelt haben" , sagte Koch. Der DFB-Bundestag tagt im September.

"Das ist keine optimale Lösung, diese ist aber auch schwer zu finden" , erklärte Sven-Uwe Kühn, Sprecher der 3. Liga im DFB-Spielausschuss. Der Bundestag des DFB hatte bereits 2017 Plänen zugestimmt, wonach aus fünf vier Regionalligen gemacht werden sollen. Wegfallen sollte demnach die Regionalliga Nordost, ihre Vereine sollten sich auf die anderen Ligen verteilen. Bei einer Abstimmung hatte Energie Cottbus als einziger Drittligist dieser Idee seine Zustimmung verweigert.

Interessenskonflikt als großes Problem

Zuletzt mehrte sich aber auch die Kritik der Verantwortlichen im Nordosten, die im Falle einer Zerschlagung ihrer Regionalliga große Einschnitte befürchten. Die Fahrten zu Auswärtsspielen werden teurer, die eigenen Spiele sind nicht mehr so gefragt, weil die Regionalderbys wegfallen.

"Das generelle Problem ist, dass wir in der 4. Liga einen zu großen Interessenskonflikt haben" , sagte Koch nach der vierstündigen Debatte. Einige Klubs in der Regionalliga wollten so schnell wie möglich in die 3. Liga aufsteigen und würden unter der jetzigen Regel leiden, andere Vereine hätten mit der Regionalliga ihr sportliches Maximum erreicht, denen sei die Aufstiegsregel ziemlich egal.

Stand: 19.03.2019, 20:26