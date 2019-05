Finaltag der Amateure - alle Endspiele stehen fest

Die letzten Halbfinalspiele fanden am 1. Mai statt. Damit sind sämtliche 21 Endspiele fix. Fast alle werden am 25. Mai ab 10.10 Uhr live im Ersten zu sehen sein - in drei Konferenzen im TV und viele davon auch komplett im Livestream bei sportschau.de

Ihre Fragen, bitte! - Antworten im Livestream am Dienstag

Am kommenden Dienstag stellen wir ab 11.45 Uhr bei sportschau.de in einem Livestream den Finaltag der Amateure im Ersten genauer vor. Steffen Simon und seine Gäste erläutern, wie der Tag im Fernsehen abläuft - und sie beantworten Fragen der Zuschauer.

Schicken Sie uns schon vorab Ihre Fragen per Mail an sportschau.de@wdr.de, per Twitter unter dem Hashtag #finaltag, per Facebook oder Instagram im jeweiligen Sportschau-Kanal.