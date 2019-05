Finaltag der Amateure 2019: alle Anstoßzeiten festgelegt

Die ARD startet ihre Livekonferenz der Landespokalendspiele um 10:10 Uhr aus dem Stadion Hoheluft in Hamburg. Um 10:30 Uhr werden die ersten vier Spiele angepfiffen. Die weiteren Anstoßzeiten sind 14:15 Uhr und 16:15 Uhr. Zwischen der ersten und zweiten Konferenz überträgt die ARD um 13 Uhr die Formel E live aus Berlin.

Waldhof Mannheim gegen den Karlsruher SC am Sonntag

In diesem Jahr werden 20 von 21 Landespokalendspielen am Finaltag ausgetragen. Das Endspiel im Badischen Fußball-Verband zwischen dem Karlsruher SC und SV Waldhof Mannheim findet am Sonntag, 26. Mai 2019 um 14 Uhr statt. Der Grund hierfür sind Baumaßnahmen in den vier in Frage kommenden Fußballstadien in Baden sowie das mögliche Hinspiel des Karlsruher SC am 24. Mai in der Relegation zur 2. Bundesliga.

Wehen-Wiesbaden gegen KSV Baunatal wird eventuell verlegt

Darüber hinaus findet am 25. Mai das "Verfassungsfest" anlässlich der Feier 70 Jahre Grundgesetz im Karlsruher Schlossgarten statt. Der Badische Fußball-Verband, die Finalisten, die Stadt Karlsruhe und die Sicherheitsbehörden verständigten sich daher auf die Ansetzung einen Tag nach der Live-Konferenz in der ARD. Das Spiel läuft dennoch weiterhin unter der bundesweiten Marke Finaltag der Amateure.

Offen ist zudem noch, ob die Partie SV Wehen Wiesbaden - KSV Baunatal am Samstag stattfinden kann. Sollte Wehen-Wiesbaden die Relegation zur 2. Bundesliga erreichen, wird das Finale verlegt.