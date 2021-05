Finaltag der Amateure - alle Spiele und Ergebnisse

Finaltag der Amateure - die 13 Partien im Überblick

Am Finaltag der Amateure spielen 13 Landesverbände ihren Pokalsieger aus, der dann in der kommenden Saison im DFB-Pokal antritt. Die Klubs kamen auf ganz unterschiedlichen Wegen in ihr jeweiliges Endspiel. Ein Überblick. | mehr