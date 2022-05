Fußball-Regionalliga: Eindrücke aus Essen im Aufstiegskampf

Sportschau. . 00:48 Min. . Verfügbar bis 14.05.2023. ARD. Von Danny Papst.

Rot-Weiss Essen hat die Möglichkeit, am letzten Spieltag in die 3. Liga aufzusteigen. Danny Papst hat Eindrücke aus Essen in der Anfangsphase des Spiels gegen Ahlen gesammelt.