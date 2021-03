Und auch der Bremer Fußballverband rechnet mit einem Abbruch. Dass der Spielbetrieb im Herren-Bereich wieder aufgenommen wird, ist nach Mitteilung des Verbandes "aufgrund der hohen Anzahl noch auszutragender Spiele sehr unwahrscheinlich". Der Verband will darüber in der Woche vom 12. bis zum 18. April anhand der dann aktuellen Situation endgültig. Im Falle des Abbruchs würde die Saison komplett annulliert werden.

Genauso ist es in Berlin. Das Präsidium des Berliner Fußball-Verbandes hat den formalen Prozess für einen Abbruch des Spielbetriebs in Gang gebracht. Die Grundlage dafür sei das Ergebnis einer Vereinsumfrage, in der die Mehrheit diesen Schritt favorisiert habe. Nun soll der Beirat des Verbandes die Entscheidung auch formal treffen - in einer außerordentlichen Sitzung Ende April.

Sportlicher Saisonabschluss "immer unwahrscheinlicher"