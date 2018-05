Wenn Clemens Tönnies mit Spielern um den See geht ...

Der Schalker Aufsichtsratsvorsitzende Clemens Tönnies spricht beim Spaziergang an einem See in seiner Heimat Rheda-Wiedenbrück mit Sportschau.de-Reporter Jan Wochner über die Rivalität zu Borussia Dortmund, die Champions League, den abwanderungswilligen Max Meyer und Spaziergänge mit Spielern.