Audio: Düsseldorfs Hennings: "Wären der verdiente Sieger gewesen"

Sportschau. . 01:01 Min. . ARD. Von Stefan Schmelzer (SWR).

Düsseldorfs Rouwen Hennings ist enttäuscht über die Punkteteilung in Mainz und nimmt seine Mannschaft jetzt in die Pflicht, am nächsten Wochenende gegen Paderborn dreifach zu punkten. | audio