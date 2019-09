Historie - Als die DDR und BRD zum ersten Mal aufeinander trafen

In Berlin standen sich 1959 zum ersten Mal die Nationalmannschaften der BRD und DDR gegenüber - vor leeren Rängen. In zwei Qualifikationsspielen sollte ermittelt werden, wer Deutschland bei den Olympischen Spielen 1960 in Rom vertreten soll.