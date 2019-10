Historie: 1981 - Carl Zeiss Jenas größtes Spiel in Düsseldorf

1981 spielte Carl Zeiss Jena im Düsseldorfer Rheinstadion im Europacup-Finale der Pokalsieger gegen Dynamo Tiflis. Am Samstag kehrt Jena an den Schauplatz des größten Spiels der Vereinsgeschichte zurück. In Düsseldorf trifft der Drittligist auf den KFC Uerdingen.